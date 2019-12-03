中国紫金矿业将以10亿美元收购加国大陆黄金

中国紫金矿业同意以13.7亿加元（14.06亿新币）的价格收购加拿大的大陆黄金（Continental Gold），是该公司近期第二次收购加拿大金矿企业。

据路透社报道，不过大陆黄金一名高管表示，哥伦比亚的安全疑虑升高对交易构成风险。

中国国有企业紫金矿业周一宣布向大陆黄金提出收购要约，主要目的在于取得大陆黄金旗下招牌矿场，位于哥伦比亚武里蒂卡(Buritica)的金矿项目。

大陆黄金财务长Paul Begin说，“紫金矿业在哥伦比亚没有任何经验，而我们过去显然出过一些事情。”

他表示，“但如果任何项目发生重大安全事件，就会被视为重大不利变动，只要他们愿意，就可以决定退出。”

去年业务侧重哥伦比亚的大陆黄金有四名员工在一个月时间内被杀，一名在武里蒂卡附近，其他人是在另一处勘探地点。

另据《新京报》报道，大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡（Buriticá ）金矿项目 100%权益。

紫金矿业表示，“本次收购完成后公司黄金资源储量将超过两千吨，增加矿山黄金产量约 20%（达产后）。该项目符合公司发展战略，较大幅度提高公司黄金板块业务比重和盈利能力，显著提升公司在黄金行业地位。”