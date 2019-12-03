中国工业机器人企业强化海外收购

在工业机器人行业，中国企业接连收购海外企业。

据日经中文网12月3日的报道，中国政府在2015年提出培育该行业之后，收购的动向活跃，包括计划在内，中国企业在过去四年间收购、出资的海外企业至少有13家。受中美贸易战影响，中美围绕机器人等知识产权展开攻防，虽然美国进行牵制，但中国并未放慢步调。

中国大型工业机器人制造商南京埃斯顿自动化（Estun Automation）公布了对德国老牌机器人制造商的收购计划。

收购对象为1919年创立的德国机器人制造企业“克鲁斯（CLOOS）”。该公司以制造焊接汽车用钢板的焊接机器人见长，预计收购额将达230亿日元（2.88亿新币）。收购方案已经获得了德国政府的批准，预定年内完成收购。

克鲁斯将成为埃斯顿自动化收购的第五家海外企业。埃斯顿2017年相继收购了英国翠欧（TRIO）等三家企业，在中国企业中的收购攻势也十分引人注目。

埃斯顿自动化是以汽车和家电行业用焊接机器人等为主力业务的中国新兴企业。不过，通过接二连三地收购，2018财年的销售额约为14亿元，猛增至2015财年的三倍。

其他中国企业最近对海外企业的收购也接连不断。生产机器人控制用系统的江苏哈工智能机器人预定11月底之前，以约6500万美元（8874.06亿新币）收购擅长生产汽车行业用机器人的德国NIMAK集团。

工业机器人是汽车和飞机等众多产品生产工序的核心装置，也是生产技术集中的知识产权群，需要长年的技术积累。中国在该领域落后于占据压倒性优势的日美欧发达国家。

从各企业公开的资料看，中国企业实现收购获得了中国政府的支持。例如，安徽的埃夫特智能装备仅2018年就至少获得了1.7亿元的政府补贴，埃斯顿自动化也获得了约3000万元的补贴。

日经中文网在报道中评论称，中国的工业机器人企业从成立的历史也可以看出与政府联系很强。埃夫特由大型国有企业厂商奇瑞汽车于2007年出资成立。最大的机器人企业沈阳新松也是由政府旗下的研究机构在2000年设立的。中国工业机器人制造商整体的存在感正在提升。预计2019年中国厂商的出货量份额将增至全球市场三成左右。