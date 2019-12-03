报告：全球贸易增速料为10年最低 中国大陆、德国和香港为最大输家

安联集团（Allianz）旗下贸易信用保险公司裕利安宜（Euler Hermes）周二（3日）发表报告指出，2019年全球商品与服务贸易增速可能为近10年来最低，出口商损失可能达4200亿美元（5733.25亿新币），而中国大陆、德国及香港及头三位的受害者。报告还预测明年贸易情况难出现大规模改善。

据路透社报道，裕利安宜最新发表的《全球贸易展望》报告预计，今年全球商品及服务贸易增速只有1.5%，而这场贸易衰退的头三大受害者：中国大陆、德国及香港的损失将分别达到670亿美元、620亿美元及500亿美元。尽管这些损失多可归咎于货币影响，但出口所带来的冲击显然已在欧洲国家和出口枢纽国中普遍蔓延。

安联集团及裕利安宜首席经济师苏伯兰（Ludovic Subran）称，“我们专有的贸易动力指数显示最坏情况已过：虽然还处于负数区间，但至少已停止继续恶化。2020年，我们预计贸易将小幅提速至1.7%但维持低增长态势，而全球经济增长将继续由2019年的2.5%放缓至2020年的2.4%。”

他续称，中美之间表面上达成的“第一阶段”协议可能带来些许缓冲，但关税威胁的卷土重来，加上2020年政坛正值多事之秋（全球峰会和美国大选等），又会令形势徒增变数，大规模的改善看似无望。

报告预期，2020年获得最大的出口收益的是中美两国，分别为900亿美元和870亿美元。不过两者间的贸易争端仍造成了相当大的负面影响：上述两国的出口收益仅为2018年的一半左右。另外，贸易保护主义持续升温，美国下一步可能对德国及英国汽车行业加征关税。

报告还指，现在的贸易赢家未必一直保持，例如从贸易冲突中渔人得利的越南，如今却因与美国的贸易盈余飙升而陷入如坐针毡的尴尬局面。

与此同时，“幽灵贸易”亦是在中美贸易纠纷升温下的另一个副产品，即指一些中国大陆公司先将货品运至第三市场再转运至美国意图规避关税的行为。

裕利安宜经济师迪布（Georges Dib）指出，“变更航程虽可避免关税，但亦夸大了贸易数据（因为同一批货品在到达最终目的地前还在外多走一程）。我们对东南亚不多于一年半的数据的初步分析显示，日本和台湾被用作机械及机械设备以及电力机械的中间市场。”

报告亦指出，随着美国总统特朗普多次批判欧州央行政策、德国甚至欧盟全体，美国未来可能会将其贸易政策重点转向欧洲。六个月后，特朗普总统可能在美欧贸易协定无明显进展的情况下宣布对欧洲进口汽车加征10%的关税。就此，欧盟增长将被拖慢0.1个百分点，德国在出口方面受到损失最大，尤其在其汽车行业疲弱的情况下。欧盟总计出口损失可达每年40亿欧元。