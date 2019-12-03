赵克志：把握“公安姓党”属性 严防重大群体性事件

中国国务委员、公安部党委书记、部长赵克志表示，要牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，提升新形势下维护中国政治安全和社会稳定的能力和水平。他提到，要开展矛盾排查调处和风险防范化解工作，严防发生重大群体性事件和个人极端暴力案事件，确保社会大局持续稳定。

据《新京报》报道，赵克志2日主持召开中国公安部党委理论学习中心组专题学习研讨会，学习中共总书记习近平在四中全会上的讲话。

赵克志表示，学习贯彻四中全会精神，是当前和今后一个时期公安机关的重要政治任务。

赵克志强调，要强化中共的政治建设，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持中共对公安的绝对领导，强化制度机制建设，实施改革强警和公安大数据战略，推进警务体制机制改革等。

赵克志还强调，要坚持全面从严管党治警，深化全警实战大练兵，推进公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

他要求，要绷紧反恐怖斗争这根弦，落实好反恐防恐各项措施，全面深化反恐怖斗争，巩固中国反恐怖斗争的态势。

赵克志还提到，要开展矛盾排查调处和风险防范化解工作，严防发生重大群体性事件和个人极端暴力案事件，严防各类风险矛盾交织叠加，确保社会大局持续稳定。

赵克志还说，要继续以开展扫黑除恶专项斗争，围绕涉枪涉爆、电信网络诈骗、非法集资、侵犯公民个人信息以及“食药环”、“黄赌毒”等问题。