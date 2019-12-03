江苏省副省长王江或出任中行行长

江苏省副省长王江或将出任中国银行行长，曾在高校执教15年，后进入银行业工作18年。

根据中国网财经报道，有媒体称中国银行已迎来新行长，昨天下午中行内部召开会议宣布江苏省副省长王江将出任中国银行行长一职。

记者向中国银行相关负责人求证得到回复称，一切以公告为准。

今年4月，中国银行原董事长陈四清正式出任工行董事长，辞去中国银行董事长职务。在董事长空缺两个月后，6月28日，中国银行发布董事会决议公告，行长刘连舸升任董事长。同时，在该行聘任新任行长前，由刘连舸代为履行行长职务。

随着王江的就任，意味着中国银行空缺近半年的行长一职得以填补。公开资料显示，王江生于1963年7月，现年56岁，山东乳山人，在职研究生学历，经济学博士学位，研究员，于2017年7月起担任江苏省副省长、省政府党组成员，负责教育、文化、旅游、文物、国有资产管理、金融、广播电视方面工作。从工作经历来看，王江在担任江苏省副省长之前，曾在高校执教15年，后进入银行业工作18年。2015年3月，王江调任交通银行副行长、党委委员，后于2017年7月出任江苏省副省长。

除了迎来新行长，中行还将迎来一位副行长——王纬。11月28日晚间，农行发布公告称，因工作需要，王纬请求辞去本行执行董事、副行长及董事会战略规划委员会委员、“三农”金融/普惠金融发展委员会委员职务。

如以上情况属实，中行的高管层将形成一名行长、五名副行长的新格局，即行长王江，以及吴富林(2018年12月起任)、林景臻(2018年3月起任)、孙煜(2019年2月起任)和郑国雨(2019年5月起任)、王纬五名副行长。除王纬外，吴富林此前为中国光大集团股份公司副总经理，另外三位副行长则由中行内部提拔。

