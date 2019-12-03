蔡英文：台日洽谈CPTPP现在正是时机

台湾总统蔡英文今天（3日）接见日本台湾交流协会会长大桥光夫时表示，台日双方互访人数今年很有可能突破700万人次的大关，创下历史新高；蔡英文也表示，在近来的国际经贸情势的发展下，台日有互惠互补的经贸结构，双方洽谈跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）现在正是时机。

据《联合报》报道，蔡英文上午接见日本台湾交流协会会长大桥光夫时表示，上次两人见面是今年7月，时间过得很快，今年不只是与大桥见面，还跟很多日本贵宾见面，台湾与日本交流非常密切。

蔡英文说，现在是日本教育旅行的旺季，感谢日本高中把台湾当作海外教育旅行的首选，一年参加海外教育旅行有15万人，当中就有5万3000多人来到台湾。

蔡英文说，台湾政府很重视也会继续推动双方青年的交流，台日双方互访人数接近680万人次，以目前的速度来看，今年很有可能突破700万人次的大关，创下历史的新高。

蔡英文还表示，期盼台日的伙伴关系更深化、更全面，共同因应区域内的各种挑战，在近来的国际经贸情势的发展下，相信台日互惠互补的经贸结构，双方洽谈CPTPP现在正是时机，这样一来不仅可以深化台日伙伴关系，对于日本平衡及拓展海外市场也有帮助，希望有大桥的支持与协助，可以一起达成这个目标。