西部航空引入重庆国资 海航系重组再添一员

继北京首都航空、乌鲁木齐航空和北部湾航空后，海航旗下的又一家航空公司获得中国国资支持。

据《新京报》报道，该媒体记者获悉，海航集团于12月2日下午与重庆渝富资产经营管理有限公司（以下简称“渝富集团“）签署《关于西部航空战略重组协议书》，根据协议，对海航旗下西部航空进行股权重组。

据了解，本次重组完成后，重庆渝富集团或其指定企业合计持股比例不低于70%，成为西部航空第一大股东，生产经营由海航专业航空运营团队负责。

天眼查显示，重庆渝富集团成立于2016年8月，注册资本为100亿元人民币（19.39亿新币），该公司唯一股东为重庆渝富控股集团有限公司，股权穿透后该公司实控人为重庆市国有资产监督管理委员会。

公开资料显示，西部航空成立于2007年，在股权重组前为海航集团旗下企业，目前拥有A320飞机31架、A319飞机四架，员工2600余人，总资产125亿元。西部航空以重庆为大本营，拥有海口、广州、上海、深圳、新加坡、普吉、大阪等160余条中国国内、国际航线，通航城市54个。

这并非海航控股第一次寻求地方政府的帮助。此前的6月11日晚间，海航控股发布公告称，广西北部湾投资集团有限公司、广西机场管理集团有限责任公司、海航控股签署了《关于广西北部湾航空有限责任公司股权重组合作框架协议》，三方同意通过股权转让、增资扩股等形式对北部湾航空进行股权重组。

有行业人士分析认为，首都航空、乌鲁木齐航空与地方政府的合作模式，或将成为海航集团旗下其他航空公司寻求增资发展的模板。事实上，海航集团党委书记、董事长陈峰在接受媒体采访时也对此进行了确认：海航会继续出让旗下地方航空公司股权给地方政府，乌鲁木齐航空、首都航空只是第一步和第二步。