香港一经济师疑因观点不合 中资银行任职14年后被迫离职

受到香港政治紧张局势影响，香港经济师罗家聪称因观点不合，导致他不得不离开中国交通银行（香港）的工作岗位。

据彭博社报道，香港一名经济师罗家聪在10月离开了交通银行（香港）首席经济师的岗位，官方没有正式公告。这位经济师表示，他怀疑因为自己的观点导致了他在任职逾14年后被要求离开该行。

罗家聪在8月的一篇文章中称，香港抗议活动将加深香港的经济放缓，但认为其影响有限，这与大陆媒体十分悲观的展望相矛盾。他说，在与同事分享一篇批评中国防火墙和封闭系统的外部文章后不久，他被要求离开银行。他还曾收到指示称不要对中国经济发表评论。

“中国只需要人们保持低调和安静。”罗家聪在今天接受采访时说。“他们只想要所有声音沉默，无论是研究人员，学生还是媒体。”

近六个月来，泛民主抗议活动一直影响着香港，各种工作场所弥漫着一股紧张气氛，银行人士经常陷入困境。中资银行和商店成为愤怒抗议者的目标。香港本地居民和来自中国大陆的定居者经常在网上和现实生活中发生摩擦。

交通银行对此没有立即置评。

罗家聪说，早在2014年“雨伞运动”开始以来，他就已经感受到了压力。他说，朋友和其他分析师目前示意，谨言慎行的压力也在向本地和外资银行蔓延。

罗家聪还说，就在他被要求辞职前的两个月，交通银行才刚刚向他介绍了一直到明年的薪酬情况。他留下了一支主要由香港本地人组成的团队。

“离开后，我与他们几乎没有联系。”他说：“我祝他们好运。”

市场动荡使香港陷入衰退，部分原因是大陆游客减少抑制了零售销售。外派银行人员甚至是香港出生的人，都在考虑离开香港的选项，而来自中国大陆的居民则更加害怕。这也并非首次金融业人士受到香港局势影响。

汇丰控股有限公司在内的多家银行都呼吁员工面对骚乱应以和平方式解决。此前摩根大通一名员工因说普通话而被打，花旗集团一名银行人士在与警方扭打后被短暂拘留。法国巴黎银行一位高管离职后专注于为香港维权。

