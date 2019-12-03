中国外交部形容蓬佩奥像祥林嫂一样唠叨

中国外交部发言人华春莹就美国国务卿蓬佩奥指中国通过基建控制权窃取知识产权一事回应：蓬佩奥像祥林嫂一样唠叨，内容都是“有毒的谎言”。

综合《人民日报》和中国央视报道，对于蓬佩奥所说的，华为涉嫌在一些国家从事间谍活动，华春莹在今天（3日）的例行记者会上回应称，鲁迅小说《祝福》中的祥林嫂，总是喋喋不休地唠叨着同样的话题。她看蓬佩奥先生现在的行为举止，非常像祥林嫂。只不过祥林嫂唠叨的是一些无害的废话，而蓬佩奥先生叨唠的，都是有毒的谎言。

对于蓬佩奥还在肯塔基州路易斯维尔大学称，《中英联合声明》是一份在联合国登记、经过批准的“条约”，美国希望确保这些承诺不是“空头支票”，应寻求尊重“一国两制”政策的解决方案，华春莹表示，《联合声明》与美国毫无关系，美国应该多关心自己的人权状况。

华春莹问道，不知道蓬佩奥先生读过《中英联合声明》吗？知道《联合声明》有多少款、有哪些具体内容吗？

她表示，《联合声明》的核心内容是规定中国对香港恢复行使主权，英国将香港交还给中国。《联合声明》中的对香港基本方针政策及具体说明都是中方单方面的政策宣示，纯属中国内政，不是双方协议的内容。在港实施“一国两制”的法律基础是中国宪法和基本法，而不是基于《联合声明》。更何况《联合声明》与美国毫无关系。

华春莹还表示，美方通过“国家民主基金会”在世界各地推进所谓的民主运动，但偏偏对自已国内存在的民主、人权、自由等方面问题视而不见。截至今年8月，美共发生枪击案34916起，死亡9214人。

华春莹还举例美墨边境的边境墙称，成千上万的难民被迫骨肉分离，数万名儿童被关押在肮脏狭小的房间，甚至接连死亡。她还举例，美国是发达工业国家中唯一没有带薪产假法律的国家，是发达经济体中唯一不保障工人任何休假的国家。

华春莹表示，一些美国官员和议员拿着纳税人的血汗钱，却偏偏只关心香港一小撮极端暴力分子反中乱港的所谓“自由”，对自己国内存在的严重的民主、人权和自由问题漠不关心？难道美国人民就不需要民主、人权和自由了吗？他们应该更关心自己国内的事情。