中国驻英大使吁苏格兰工商界对港保持信心

中国驻英国大使刘晓明昨天在爱丁堡出席活动时说，香港是中国深化与苏格兰合作的重要参与者，苏格兰工商界应对香港保持信心。

据新华社报道，中国驻英国大使刘晓明在出席英国苏格兰商会活动时说，中国与苏格兰之间近年合作互惠互利，潜力巨大。2018年双边贸易额达36.6亿英镑（64.7亿新元）；苏格兰政府去年发布新的对华合作5年发展战略，为双方关系发展提供新动力；双方人文交流更加紧密，目前苏格兰共有5所孔子学院和44所孔子课堂；去年，来苏格兰旅游的中国游客超过20万人，较5年前翻了一番。

他指出，香港是中国深化与苏格兰合作的重要参与者。近年来香港与苏格兰在科技创新领域的合作稳步推进，爱丁堡低碳创新中心在香港科学园落户，双方在金融科技、生物科学、智慧城市等领域也具有广阔的合作潜力。

“但最近5个多月来，香港持续发生激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战‘一国两制’原则底线，已将香港推到了极为危险的境地，也危及英国在港30万公民、700多家企业的切身利益，其中包括不少苏格兰公民和企业。”刘晓明说。

刘晓明表示，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。

“我衷心希望，包括苏格兰在内的英国各界有识之士认清形势，支持香港特区政府止暴制乱、恢复秩序、维护法治，抵制和反对任何干涉香港事务的言行，多做有利于香港繁荣稳定的事情。我也希望，苏格兰工商界对香港保持信心。”他说。

苏格兰商界近200名代表参加了当天活动。苏格兰商会主席蒂姆·艾伦会后受访时说，香港是全球最大的商业中心之一，苏格兰企业希望与香港保持并加深合作，没有企业希望在暴力、不稳定的环境中发展。

“我们希望香港恢复秩序”，他说：“刘晓明在讲话中强调了中国中央政府对香港法治和安全的承诺，十分有助于我们保持信心。我们明白香港是中国的一部分，香港事务属于中国内政。”

苏格兰商会是苏格兰最大的商业组织，下辖27个地方商会，成员超过1.2万家公司。