受贿4.49亿人民币 内蒙古人大常委会原副主任邢云被判死缓

中国内蒙古自治区人大常委会原副主任邢云一审被判死刑，缓期二年执行。邢云当庭表示服从判决，不上诉。

据《人民日报》报道，中国辽宁省大连市中级人民法院12月3日公开宣判邢云受贿案，以受贿罪判处邢云死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对邢云受贿违法所得及孳息予以追缴，上缴国库。邢云当庭表示服从判决，不上诉。

审理查明，邢云1996年至2017年利用担任中共伊克昭盟委副书记、中共内蒙古自治区党委常委、政法委书记，内蒙古自治区人大常委会副主任等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、职务调整晋升等事项上提供帮助，直接或通过其近亲属非法收受他人给予的财物，共计折合人民币4.49亿余元（0.87亿新币）。

大连市中级人民法院认为，邢云的行为构成受贿罪，且受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。邢云多次为多人谋取职务提拔、调整，依法应从严惩处。鉴于其到案后能够如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分犯罪事实；检举揭发他人犯罪问题经查证属实，具有重大立功表现；认罪悔罪，积极退赃，赃款、赃物已全部追缴，具有法定、酌定的减轻、从轻处罚情节，依法可从轻处罚，对其判处死刑，可不立即执行。同时，根据邢云的犯罪事实和犯罪情节，决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。法庭遂作出上述判决。