消息：平安旗下金融壹账通IPO最高集资5.04亿美元

知情人士称，中国平安保险集团旗下的金融壹账通当地时间周二（3日）在美国启动首次公开发行(IPO)，最高集资5.04亿美元（6.88亿新币），集资目标及估值皆被打折。

据路透社3日的报道，知情人士指出，根据这个定价区间，金融壹账通的估值在45至55亿美元。这远低于去年A轮融资7.5亿美元时的75亿美元估值。包括日本软银及日本金融业者SBI Group等投资者皆参与了A轮融资。

这可能成为一家科技相关企业的一次估值打折融资(down round)。

6月时，消息人士称，金融壹账通希望公司估值达到约80亿美元，并通过IPO筹资多达10亿美元。该公司为中小型金融机构提供技术解决方案。

平安和金融壹账通对后者的估值均不予置评。由于未获准接受媒体访问，上述消息人士不愿具名。

平安集团是中国市值最大保险公司，根据在美国证券交易委员会(SEC)的招股书更新说明，金融壹账通将发售3600万股美国存托股票(ADS)，定价为每股12至14美元。

路透此前报导，金融壹账通几个月前将上市地点从香港改为纽约，以期获得更高估值。此外香港的反政府抗议活动令市场心神不宁。

如果充分行使“绿鞋”机制或超额配售权，金融壹账通筹资额有望达到5.8亿美元。该公司的招股说明书显示，每份ADS相当于三股普通股。