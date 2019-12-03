蓝营人士扛“还苏启诚公道”棺材抗议 要求谢长廷下台

国民党立委赖士葆、立委候选人陈明义和和李永萍等人今天（3日）率数十民众到台湾外交部抗议，扛着贴有“还苏启诚公道”的棺材，高呼口号要求台湾驻日代表谢长廷和台湾总统蔡英文下台。

据《自由时报》报道，出席的台湾蓝营政治人物包括赖士葆、李永萍、陈明义和国民党青工总会会长林杏儿等，国民党不分区立委中的吴斯怀原本在采访通知中也预定出席，但未见到场。

抗议人士由前台北市议员王正德率领，携带大批竞选旗帜、扛着贴有“还苏启诚公道”的棺材、“下架蔡英文”等标语和鸣笛喇叭。他们高呼口号，大喊“网路假消息、害死外交官”、“捍卫人民权益、消灭网路东厂”，要求谢长廷和蔡英文下台，并要求台湾外交部长吴钊燮扛棺，为台湾驻大阪办事处前处长苏启诚向民进党政府讨公道。

蓝委与支持者一度想把棺材抬进外交部，但被警方制止。

赖士葆质疑，谢长廷子弟兵杨蕙如为什么发钱给“下线”，他表示应该查明资金来源。赖士葆还表示，蔡英文把去年县市长选举失败归咎于假新闻，但“蔡才是整个假新闻总指挥”。

他说，“谢长廷要为苏启诚的死负起最大责任，要用选票下架民进党” 。

杨蕙如疑似指示网军操作关西机场事件一事，谢长廷迄今没有回应。台湾外交部今天则重申，该案已进入司法程序，尊重司法判断。

日本关西机场去年因台风关闭，传出台湾旅客靠中国大陆驻日使馆脱困的假消息，将矛头指向台湾驻大阪办事处。不久后，台湾驻大阪办事处前处长苏启诚自戕。

台北地方检察署查出杨蕙如疑似是网军首领，在12月2日以侮辱公署罪起诉杨蕙如及其蔡姓友人。