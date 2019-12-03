张云雷致歉京剧艺术家：自己口不择言 接受批评

德云社相声演员张云雷就发布道歉信，向中国京剧表演艺术家梅葆玖、李世济、张火丁致歉。

据张云雷3日在微博发布的致歉信，他写道，“由于我在之前的相声表演中口不择言，以致给您造成这样的伤害和困扰，我深感自责，我诚挚地在这里道歉，对不起!”

张云雷在致歉信中表示，他在2018年12月31日的青岛跨年演出中言辞不当，又有之前2018年5月19日北京演出的相关语言问题，事情发生后他积极跟这些艺术家或家属取得联系，做出道歉。

张云雷表示，愿意接受批评、承担后果，坚定了未来应当努力提高的方向:学好德、做好艺。

据《经济日报》此前报道，多位网友11月23日发布视频，内容为德云社相声演员张云雷、杨九郎表演的一段相声。

视频中，二人在台上拿京剧前辈李世济、张火丁抖包袱，言语内容极不尊重。

有网友指出，这段视频出自张云雷和杨九郎全国巡演北京站爱粉专场，表演时间是2018年5月19日。这段相声中提到的李世济和张火丁是两位京剧名家。在相声中，张云雷称张火丁为“丁丁”，有“给她搓澡”等内容，还把李世济称为“济济”，整个内容粗俗不堪。

对此，中国京剧程派艺术研究会11月26日发布严厉声明，要求张云雷道歉并“和程派艺术保持安全距离”。

声明中强烈要求张云雷通过媒体公开向他亵渎的程派艺术家道歉，并保证不再发生类似事件。