消息：中国进口美国大豆关税豁免配额几已用尽

知情人士透露，中国进口商的美国大豆进口关税豁免配额眼下几已使用殆尽，当此贸易协议大限日益临近之际，农产品市场前景将会因此而变得黯淡。

据彭博社3日的报道，因信息没有公开而不愿透露姓名的知情人士说，中国买家大约1000万吨的关税豁免配额现已接近用完，其中一位知情人士还说，在中美经贸磋商取得进一步进展之前，中国政府不大可能发放新的关税豁免配额。

中国分批向中国买家发放进口美国大豆关税豁免配额，对配额内的进口美国大豆免征中方为回应美国加征关税之举而实施的30%的报复性关税。中国购买美国大豆与否如今已经成了双方谈判进展的晴雨表。

往年值此大豆销售旺季中国总会增加美国大豆进口，但是今年，进口确实有所增加，但是来源地并非美国，而是世界头号大豆出口国巴西。

其中一位知情人士说，中国至少明年上半年的大豆需求可能已经得到了满足，尤其是考虑到非洲猪瘟带来的需求下降因素就更是如此。

中国商务部没有回复寻求置评的传真。

美国农业部数据显示，自9月销售季开始到11月21日，中国共从美国进口了930万吨大豆。

美国商务部长罗斯周一接受福克斯商业网络采访时表示，若是不能达成协议，美国总统特朗普将会对中国产品加征关税，讲话中他提到了12月15日这个“逻辑上的最后期限”。与此同时，《环球时报》周日发表推文称，中国政府希望在与美国达成的第一阶段贸易协议中包含削减关税的内容。