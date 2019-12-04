特朗普：愿等一年才与中国达成贸易协议

（早报讯）美国总统特朗普暗示，他愿意再等上一年才与中国达成贸易协议。此番言论使中美原有望在几周内达成第一阶段协议的可能性再次添加未知数。

彭博社报道，特朗普周二（3日）被问及是否想在年底前达成中美协议时，他表示：“我没有最后期限。”特朗普的言论表明没有在12月15日之前达成协议的紧迫性。

另外，特朗普在出访欧洲参加北约70周年峰会时也说，从某种角度来说，等到明年11月美国大选之后可能会更好。“我喜欢等到大选后达成中美协议的主意。但他们现在想达成交易，我们将看看协议是不是一个好交易。必须是个好交易，”

特朗普补充：“中国贸易协议取决于一件事：我想达成吗？因为我们现在与中国相处非常好，只要大笔一挥，我们可以更好。”

美国商务部长罗斯接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时指特朗普与中国达成贸易协议的目标没有改变，但是他没有达成协议的时间压力。罗斯表示，除非有延后的实际理由，诸如谈判获得实质进展，美国将按计划于15日对中国货品加征更多关税。

罗斯表示，他预期与中国的幕僚级谈判将继续，但是没有安排高阶会谈。

他在访问中表示：“总统的目标一向是达成对的协商，不考虑时间等因素，他的目标没有改变。如果我们没有达成协议，他很乐意按照计划课徵更多关税。因此他觉得不管怎样，我们都处于非常有利的位置。”

据报道，美国和中国一直在试图达成第一阶段贸易协议，白宫经济顾问库德洛两周前表示双方“正在进入最后阶段。”由于全球两大经济体之间长达20个月的贸易战休战前景乐观，股市最近几周升至创纪录水平。

中国官媒周二早些时候报道称，中国政府将很快发布“不可靠实体”清单，或将使得美国公司因此受到制裁，意味着香港和新疆人权问题引发的争端正在使中美贸易谈判前景日益受到威胁。