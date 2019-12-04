中国生猪生产呈现明显恢复势头 生猪存栏下降基本见底

中国农业农村部畜牧兽医局局长杨振海昨天表示，当前在各项扶持生猪生产政策的推动和市场拉动下，养猪户补栏增养的积极性显着提升，生猪生产呈现明显恢复势头，生猪存栏下降基本见底；而且现在看市场总供给的预期较好，不支持猪价持续走高。

据路透社报道，中国农业农村部引述杨振海称，从中国国内非洲猪瘟防控实际情况看，在已查明疫源的155起家猪疫情中，由生猪及其产品调运以及相关的人员与车辆带毒传播引发疫情100起，约占64.5%。

杨振海称：“总的看，能繁母猪存栏回升，生猪存栏下降也基本见底。虽然11月份数据还没有完全采集上来，但按这个趋势，11月份的生产形势应该会更好。”

他指出，从10月份的监测数据看，生猪生产的重要指标都出现了积极变化。中国能繁母猪存栏首次止降回升。10月能繁母猪存栏环比增长0.6%，这是19个月以来的首次增长，意味着生猪基础产能已经开始恢复。

他并说生产持续恢复，意味着未来供给将增加，而且今年以来进口也持续增加，前三季度进口增长43.6%，第四季度进口力度还在加大。

进入11月以来，涨价预期也在降温。据农业农村部对200个批发市场监测调度，中国猪肉价格连续四周回落，降幅超过20%。

新华社稍早亦发布时评文章称，随着各项稳产保供政策持续发力，生猪市场向好因素明显增多，养殖生产积极性正进一步提高，年底前产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。