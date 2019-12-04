浙江海宁一印染公司发生污水罐体坍塌事故 造成七人死亡

浙江海宁一印染公司发生污水罐体坍塌事故，目前造成七人死亡，四人重伤。涉事公司此前曾因未如实记录剧毒化学品、易制爆危险化学品数量和流向等多次受到行政处罚。

综合澎湃新闻和《新京报》报道，昨天下午约5时19分，浙江省海宁市许村镇荡湾工业园区内海宁龙洲印染有限责任公司发生一起因污水罐体坍塌引发的险情。当晚9时左右，救援队在中心现场附近发现20名受伤人员，其中死亡四人，另有16名伤者正在海宁和余杭相关医院救治。

今天凌晨2点30分左右，海宁市新闻办公室就海宁市龙洲印染有限责任公司出现污水罐体坍塌险情举行新闻发布会。海宁市委副书记王建坤介绍，截至目前，事故现场共搜救出22人，其中七人抢救无效死亡，伤者中四人伤势较重。

海宁市龙洲印染有限责任公司成立于1997年6月，注册资金1468万元，法定代表人为俞炳良。公司主要经营包括纺织品织造、印花、染整加工；纸管、尼龙袋制造。

据国家企业信用信息公示系统显示，涉事公司曾因未如实记录剧毒化学品、易制爆危险化学品数量和流向等多次受到行政处罚。其中，2015年6月，其因“货物经营者不按规定维护和检测运输车辆”被海宁市道路运输管理所处罚；2016年9月，因税务问题被海宁市地方税务局处罚；2017年10月因超标排放废弃被海宁市环境保护局处罚。

此外，上述公司去年7月因超标排放废水被海宁市环境保护局处罚；去年8月因未如实记录剧毒化学品、易制爆危险化学品数量和流向被海宁市公安局处罚。

