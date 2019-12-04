美国通过《2019年维吾尔人权政策法案》 中国外交部：蓄意诋毁抹黑

美国国会昨晚通过了《2019年维吾尔人权政策法案》，中国外交部对此反驳称，该案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，大肆抹黑中国去极端化和打击恐怖主义的努力，“严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政”。

综合彭博社、《美国之音》和澎湃新闻报道，美国众议院以压倒性多数通过这项法案，该法案可被视为继《香港人权与民主法案》之后，美国国会再次就中国人权问题出招。在中美寻求达成贸易协议之际，此举可能招致北京方面的报复。中国官方媒体在上述投票之前警告称，中国政府可能公布或导致美国公司被制裁的“不可靠实体”清单。

众议院版本的人权法案是对参议院法案的修订，后者于9月在参议院获得一致通过。众议院法案中增加了一些条款，要求总统制裁镇压维吾尔族的中国政府官员，并限制出口可能用于间谍或控制维吾尔族穆斯林和其他中国公民通讯或活动的设备。

此前美国准备通过该法案时，中共中央机关报《人民日报》旗下的《环球时报》总编胡锡进在推特上表示，美国官员可能会面临签证限制，或者被限制前往新疆的旅行。

此外，《环球时报》昨天也在官方推特写道，如果美国国会通过上述法案，中国可能采取的报复措施有三项：发布包括相关美国实体的不可靠实体名单、将相关美国人员和公司列入黑名单并限制他们入境中国，以及制裁鲁比奥等推动该法案的美国政客。

根据中国外交部网站信息，中国外交部发言人华春莹今早就美国国会众议院通过《2019年维吾尔人权政策法案》发表谈话，指出该案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，大肆抹黑中国去极端化和打击恐怖主义的努力，恶意攻击中国政府治疆政策，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政。“中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。”

华春莹说，涉疆问题不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆曾经深受极端主义、暴恐活动之害。面对严峻形势，新疆自治区政府依法打击暴恐活动，同时重视源头治理，包括积极推进去极端化工作，不断促进经济发展、民族团结和社会和谐稳定。这些措施确保了新疆三年来未发生一起恐怖袭击事件，受到2500万新疆各族人民的普遍支持，也为全球反恐事业作出了积极贡献。

华春莹还表示，国际社会对中国政府治疆政策普遍予以积极评价，美国拿涉疆问题做文章，完全违背事实，完全违背国际社会主流民意。

华春莹说：“我们要正告美方，新疆事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。美方上述法案蓄意抹黑中方反恐和去极端化举措，只会进一步暴露其在反恐问题上的双重标准，只会让中国人民进一步看清其伪善面目和险恶用心......中方将根据形势发展作出进一步反应。”