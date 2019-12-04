原上海市委副书记尹弘出任河南省委副书记、省政府党组书记，近期包括河南省在内的多个省级领导班子进行多次调整。

根据微信公众号“政事儿”发布的消息，据河南新闻联播昨天消息：河南省委书记王国生在省政府机关调研，省委副书记、省政府党组书记尹弘参加调研。该信息显示，此前任上海市委副书记的尹弘已出任河南省委副书记、省政府党组书记。

此前，河南省委副书记、省长、党组书记陈润儿已调任宁夏回族自治区党委书记。

据公开简历，尹弘是十九届中央候补委员，生于1963年6月，长期在上海工作。1985年从上海工业大学毕业后留校，任校团委副书记，后任校团委书记。1994年，新的上海大学成立，尹弘任上海大学团委书记，后历任上海市计划委员会办公室副主任、松江县副县、长宁区副区长等职。

2001年，尹弘任长宁区委副书记、副区长，同年援藏，任西藏日喀则地委副书记、上海第三批援藏干部联络组组长。2004年，尹弘回到上海，先后任闸北区委副书记、代区长、区长，2008年出任上海市政府副秘书长。

2012年，尹弘任上海市委常委、秘书长，2017年任上海市委副书记，卸任市委秘书长职务，此后又相继兼任上海市委党校校长、上海市政法委书记等职，至此番调整。

近期河南省委班子进行了多次调整：

11月，河南省委副书记喻红秋任中华全国供销合作总社党组副书记，提名为中华全国供销合作总社理事会主任候选人。

10月，河南省委副书记、省长陈润儿调任宁夏回族自治区党委书记；黑龙江省委常委、政法委书记甘荣坤调任河南省委常委、政法委书记。

6月，浙江省杭州市市长徐立毅调任河南省委常委、郑州市委书记。

此外，最近一个多月来，全国有多个省份省委书记、省长联动调整。

11月30日消息，山西省长楼阳生任山西省委书记，骆惠宁不再担任。

12月2日，山西新闻联播消息显示，山西省委副书记林武已出任山西省政府党组书记。

10月底，原任河南省长陈润儿调任宁夏回族自治区党委书记；原任宁夏回族自治区党委书记石泰峰调任内蒙古自治区党委书记；原任内蒙古自治区党委书记李纪恒，任民政部部长、党组书记。

