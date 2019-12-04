中国11月服务业PMI升至七个月高点 综合PMI创近两年新高

中国11月服务业采购经理人指数(PMI)升至53.5，为七个月高点，财新11月中国综合PMI也升至53.2，创下21个月新高。

据路透社报道，财新/Markit今天联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)升至53.5，高于上月的51.1，且为七个月高点；财新11月中国综合PMI也升至53.2，创下21个月新高。

“继制造业经济回暖后，服务业景气也出现了明显好转。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

钟正生指出，综合PMI中就业指数回到荣枯线以上，就业压力有所减轻；新订单和新出口订单都保持在高位，需求条件持续改善；投入价格指数出现相对明显的回落，体现企业成本压力略有减轻；但企业信心依然不强，未来产出指数低位回落。他还说，中美冲突是今年拖累经济增长的核心，也将是明年制约中国经济企稳回升的关键线索。

中美贸易谈判一波三折。美国总统特朗普最新表示，与中国的贸易协议可能必须要等到2020年11月美国大选之后才会达成，这削弱了人们对这两个最大经济体将很快达成一项初步协议以缓解其破坏性贸易战的希望。

此前公布的财新中国制造业PMI显示，受新订单增长带动，制造业景气在11月继续小幅改善，PMI指数创近三年新高，就业分项亦年内第二次回到扩张区间，不过制造业对经营前景的乐观度下降至五个月最低，中国制造业投资仍在“磨底”阶段。

统计局上周六公布的宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外回升至50上方，并创下八个月高位，主要受生产和新订单指数推动。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。

