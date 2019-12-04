香港11月PMI跌至38.5 陷沙斯以来最严重衰退

受反修例示威活动持续影响，香港11月采购经理指数(PMI)跌至38.5，为私营经济陷入自2003年沙斯（SARS）以来最严重衰退。

据《信报》报道，IHS Markit今天公布，经季节调整后，香港11月采购经理指数(PMI)跌至38.5，按月下跌0.8，显示私营经济陷入自2003年沙斯（SARS）以来最严重衰退，反映香港业务活动量跌幅创1998年7月有纪录以来最高。10月和11月的平均PMI读数为38.9，反映经济正步入逾21年调查历史以来的最差季度。

IHS Markit首席经济师Bernard Aw称，政治动荡对企业运作继续造成干扰，综合10月份与11月的平均PMI读数来看，除非12月份出现重大复苏，否则第四季本地生产总值(GDP)将跌逾5%，面对政治危机，加上环球贸易疲软，因此企业依然看淡未来一年的商业前景。

另据香港01报道，随著企业继续削减投入品采购及库存规模，就业职位也因应积压工作量锐减而收缩。因此经营信心仍然处于该项调查自2012年开展以来，最低水平之一。

第四季度中段，市场对港制商品与服务的整体需求进一步恶化，其中新业务量以2008年11月以来最大跌幅急降。受访业者指出，示威活动持续与贸易谈判僵局，均是销情下降肇因。企业从大陆新接的订单量已连续19个月减少，跌幅更为该项数据自2005年3月初次收集以来最高。由于销情疲弱，企业积压工作量再度收缩，且速度明显，并转而拖低11月就业数字，不过跌幅仍属轻微。

IHS Markit首席经济师Bernard Aw指出，最新的采购经理指数调查为香港描绘了一幅忧郁画像。11月PMI数据为2003年以来最严重衰退。他指商业信心仍处于历史低点徘徊，营商前景黯淡乃意料中事；企业继续以史无前例幅度向采购活动及库存开刀，促使悲观情绪更露端倪。