香港律政司长郑若骅昨返港 称此前在京休病假治疗

香港律政司长郑若骅昨天返回香港，称过去半月自己由中国驻英大使馆安排在北京治疗，因休病假而未公开行踪，遭到泛民人士杨岳桥、毛孟静的批评。

根据《明报》报道，郑若骅上月中出访英国伦敦时遇示威者，被包围期间倒地受伤，之后请病假休养，其后行踪不明。她昨天返港后，首度披露在英国接受手术后由中国驻英大使馆安排到北京治疗，但未正面回应为何拒绝公开行踪，只表示自己是放病假。

香港公民党党魁杨岳桥质疑，为何郑若骅病假时往北京，却不向公众交代行踪，杨认为情况“耐人寻味”，批评郑若骅上任以来处事手法令人不满，称她作为政治问责官员，拒绝公开行踪，也在所谓“止暴制乱”之时放下重要公务，回港后只草草交代，无法令人信服。

议会阵线毛孟静批评郑若骅作为公职人员，“即使受伤，都不可无声无息走了去”，斥她失职。她说即使中实弹的示威者都很快便出院，更向港人交代情况，批评郑无承担，“真是好失礼”。

上月14日晚，郑若骅在伦敦前往特许仲裁司学会演讲时，在会场附近遇示威者，被包围期间倒地受伤，其后曾在英国向传媒交代伤势，之后行踪不明。

郑若骅昨天抵港后在机场见传媒，称在英国接受手术后，大使馆安排送她到北京的医院检查及治疗，至昨日出院。

郑称其伤势是“comminuted intra-articular distal radius fracture with subluxation”，即左手腕受伤，前臂有骨折，手腕有部分脱位，表示在英国做了ORIF手术。她引述医生称，其左手功能需3至12月才能完全恢复。

媒体追问为何往北京而不回港治疗，郑若骅解释是大使馆安排。对于为何不公布行踪及做法是否不恰当，她说自己在病假当中，正等待手部康复。她又称今天会返办公室工作，此前有以电邮联络办公室同事。