中国发改委主任：长三角一体化利于引领中国参与全球合作和竞争

中国国家发展改革委主任何立峰表示，长三角一体化发展有利于引领中国参与全球合作和竞争，通过高质量发展促进更深层次一体化，努力提升全球配置资源能力，引领发展更高层次的开放型经济，为中国开拓更广阔的发展空间。

据路透社报道，《人民日报》今天刊登何立峰署名文章称，长三角一直以来都处于中国改革开放的最前沿和先锋，在全国经济发展大局和对外开放格局中具有举足轻重的战略地位。当前，世界面临百年未有之大变局，在中美经贸摩擦一波三折、中国经济发展加快新旧动能转换的背景下，推动长三角向一体化方向发展，有利于通过深入推进区域一体化实现高质量发展。

“一体化发展是区域协调发展的高级形态，比协调、协同发展的要求更高、难度更大，不可能一蹴而就，必须结合不同区域、不同领域的一体化基础，分区域、分领域有序推进，”文章称，对尚不具备条件的领域，要注重融合、联通、协调、互动，不断缩小发展差距。

文章指出，着力抓好长三角生态绿色一体化发展示范区、上海自贸试验区新片区两个重点区域的探索试验，新片区建设要对标国际上最具竞争力的自由贸易园区，强化开放型经济集聚功能，立足投资自由和贸易自由，加快实现资金自由、运输自由和人员从业自由。

同时，要提升网络信息服务能力，创新税制安排，打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，带动长三角新一轮改革开放。

中国国务院最新就长江三角洲区域一体化发展发布规划纲要，提出目标到2025年，长三角一体化发展取得实质性进展，在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展，城乡区域协调发展格局基本形成，常住人口城镇化率达到70%。

作为中国“六稳”重要内容的稳外贸，因受到贸易摩擦的最直接影响，成为当下迫切需要增强韧性的重要领域。最新出台的推进贸易高质量发展指导意见，对中国外贸的转型给出具体方向：优化贸易结构、促进贸易平衡、发展服务贸易、扩展贸易伙伴朋友圈，多元化发展将成中国外贸增强竞争力的重要要求。