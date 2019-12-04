穆迪：因经济增长放缓 明年中国结构融资市场风险将上升

穆迪投资者服务公司最新发布一份报告称，受经济增长放缓、贸易紧张局势及家庭债务增加影响，2020年中国大多数结构融资资产类别的贷款拖欠率和违约率将在低水平基础之上小幅上升。

据路透社报道，穆迪副总裁、高级信用评级主任伍于宁称：“我们预计2020年汽车贷款ABS、消费贷ABS和CLO的贷款拖欠率和违约率将小幅上升，但RMBS的贷款拖欠率和违约率仍将稳定在较低水平。”

汽车贷款ABS方面，受资产池强劲特征支撑，贷款拖欠率和违约率仅会小幅上升，且新发放贷款的质量总体较好。但汽车销售低迷可能促使部分汽车金融公司采用更为宽松的贷款审核标准。

受基础贷款质量出色且住房及抵押贷款市场受严格调控的支持，住房抵押贷款支持证券(RMBS) 的表现预计是所有资产类别中最强的。此外，得益于旨在抑制住房市场投机的相关政策，预计新发放的住房抵押贷款的质量较高。

消费贷款资产支持证券 (ABS) 表现预计最弱，因为新发放贷款一般为质量较低的无抵押贷款。另外，与其他结构融资资产类别中的借款人相比，在经济增长放缓的情况下低质量消费贷借款人更有可能出现逾期或违约。

与之类似，在企业贷款资产支持证券(CLO) 领域，尽管穆迪预计存量交易表现会转弱，由于银行应监管要求加强严控贷款审批标准，新发行交易的贷款质量预计总体良好。