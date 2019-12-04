中联办主任王志民区选后香港首发言：不存在任何脱离宪法的情况

中联办主任王志民今天参加“国家宪法日”座谈会时强调，宪法是国家根本法，是“一国两制”和政府的根本，香港不存在任何脱离宪法的情况，这也是他在区议会选举后首度在香港的公开发言。

据香港01新闻报道，全国人大前常委范徐丽泰担任理事会主席的香港励进教育中心今天举行“国家宪法日”座谈会，嘉宾包括特首林郑月娥、中联办主任王志民、政务司司长张建宗、基本法委员会委员韩大元等。

香港区议会选举后，王志民动向备受关注，他昨天在北京称会与中联办领导班子和全体同事，继续贯彻忠实履行职能，定不辜负支持，今日是区选后王志民首次在香港作公开发言。

王志民表示，过去五个月太平山下不太平，香港不再是熟悉的香港，认为在这时候举办座谈会，具有特殊重要意义。

王志民在座谈会上分享三点体会，包括坚定维护宪法和宪法确立的宪制秩序，是全面贯彻落实“一国两制”的根本要求，他解释宪法是国家的根本法，在中国范围具有最高法律地位，是“一国两制”和政府的根本，强调不存在任何脱离宪法的情况。

王志民称，香港同胞珍惜法治，就要维护宪法的核心价值，否则法治无从谈起。他又指，首要是维护宪法的权力和尊严，维护由宪法制定的香港特别行政区的宪制秩序，从而保障全面管治权和高度自治权，他强调无论前进的道路上遇到怎样的纷乱和挑战，他们一定会维护“一国两制”不变形、不走样，并坚守“一国”之本，善用“两制”之利。

王志民又说，坚定维护基本法和宪法确立的宪制秩序，是香港繁荣稳定、市民安居乐业的根本保障，形容宪法是幸福生活的保障，香港回归二十二年施政经验，只有确保宪制秩序，香港的繁荣稳定、市民安居乐业就得到保障，若宪制秩序受到一小撮人破坏，就会纷争不断、乱象不断，全社会都会因此付上沉重代价。

王志民说，过去一段时间，香港出现激进暴力违法行为，严重践踏法治和社会秩序，严重香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线，形容这是撼动宪法和基本法制定的宪制秩序，又指广大市民对暴力犯罪活动感到痛心，他相信香港同胞会认同止暴制乱、恢複秩序是香港最紧迫的工作，希望港人坚定支持林郑带领政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持司法机构严正惩治犯罪分子。