彭博报告：中国市场锂电池组均价世界最低

行业研究机构彭博新能源财经（BNEF）昨天发布最新报告显示，今年全球锂离子电池组的平均价格为156美元（212新元）/千瓦时，较2010年下降87%，其中中国市场锂电池组平均价格为世界最低。

根据澎湃新闻报道，行业研究机构彭博新能源财经（BNEF）昨天发布的2019年全球锂离子电池组价格调研报告显示，2019年全球锂离子电池组的平均价格为156美元（212新元）/千瓦时，较2010年的1100 美元/千瓦时下降87%。其中，中国市场锂电池组平均价格已低至147美元/千瓦时，为世界最低。

报告称，2019年全球锂离子电池组的价格下降主要归功于电动车销量上升、电池订单增加和高能量密度正极材料的快速推广应用。另外，新的电池包结构设计的引入和更低的生产成 本，也在短期内推动着电池价格的下降。

彭博新能源财经储能团队自2010年起就开始追踪锂离子电池价格的走势,并利用所得数据预测未来的价格走势。根据收集到的数据,团队计算出锂离子电池制造业的学习速率为18%，也就是每当锂离子电池累计生产量翻一番时,锂离子电池价格会下降18%。

据预测，2024年全球锂离子电池累计需求量将超过2亿千瓦时，价格将降至100美元/千瓦时以下，这个价格被认为是电动车与燃油车实现购置平价的临界点。而在2030年，全球锂电池均价或将低至61美元/千瓦时，当然这其中还存在诸多变数。

“2030年电池市场年规模将达1160亿美元，这还不包括对供应链的投资。但随着电池和电池组价格不断下降，购买者花一样的钱将能获得比今天更高的价值。”彭博新能源财经的资深储能分析师兼报告作者James Frith说道。

当前来看，锂离子电池价格的降低将主要通过降低生产成本、引入电池组新设计和改变供应链等方式实现。彭博新能源财经储能负责人Logan Goldie-Scot表示:“由于生产设备的工艺改进，以及正极材料和电芯的能量密度提高，电池的制造成本也在降低；扩大现有生产设备的生产能力也为公司提供了一条低成本的扩大产能的途径。”

报告显示，2025年之后，电池及电池组能量密度的重要性将愈加凸显，其将决定材料和生产产能的使用效率。新兴技术，比如硅或锂负极材料、固态电池、新型正极材料等，也会是降低成本的关键。