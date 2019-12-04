林郑：港人要清楚“一国”是实行“两制”的前提和基础

香港特首林郑月娥今天出席在香港举行的“国家宪法日”座谈会上指出，宪法与香港基本法共同构成香港特区的宪制基础，香港人要明白“一国两制”在国家制度和治理体系中拥有特殊重要地位，也须清楚“一国”是实行“两制”的前提和基础。

综合香港01新闻和新华社报道，林郑月娥今天在座谈会上表示，国家宪法日的设立，明确了国家对宪法地位的重视和加强国民对宪法认识的决心。宪法与香港基本法共同构成香港特区的宪制基础，为国家对香港的基本方针政策提供了法理基础，是香港繁荣稳定的基石。特区政府绝对有责任倡导香港市民全面认识宪法和基本法。

林郑月娥指出，自今年六月开始，香港面对前所未见冲击，出现极大纷争和暴力，强调政府需尽快止暴制乱，恢复社会秩序。

林郑表示，香港市民要明白“一国两制”在国家制度和治理体系中拥有特殊重要地位，须要共同维护“一国”为本、尊重“两制”的差异，也必须清楚了解，“一国”是实行“两制”的前提和基础。

林郑说，《宪法》和《基本法》共同构成了特区政府的宪制基础，我们必须加强《宪法》和《基本法》教育，增强全社会特别是公职人员和青少年的国家意识和民族认同。香港应该按照“一国两制”的要求，完善特区《宪法》和《基本法》实施相关的制度和机制，同时关心国家发展全局，让香港在国家发展中能发挥其独特的作用，为香港的未来发展拓展新空间，注入新动力。

