消息人士：白宫曾考虑将华为踢出美国金融体系

三名熟知事况的人士表示，美国政府今年稍早曾考虑将中国华为踢出美国金融体系，作为美国打压这家被列入黑名单的电信设备巨头的一系列政策选项之一。

据路透社报道，这项计划最终遭到搁置，原本打算的做法是将华为列入美国财政部的指定制裁名单（Specially Designated Nationals/SDN）。华为是全球第二大智能手机制造商。

一名熟知内情的人士说，该计划可能在未来几个月被重新提出，取决于华为的事态发展。

两名消息人士还称，白宫国家安全委员会曾考虑过这项计划，许多官员将之视为处于制裁华为的政策工具最顶端的核选项。若一家公司被列入指定制裁名单，这家公司就几乎不可能以美元完成交易。

其中一位消息人士说，政府官员起草了一份备忘录，并就此问题举行了机构间会议，这显示出官员在多大程度上考虑动用美国最激进的制裁工具来对付华为。

但后来并没有使用这个工具，而是采取了其他制裁措施，例如将华为列入贸易黑名单，这迫使美国一些供应商必须获得特别许可才能向华为出售芯片等产品。

华为未回应置评请求。美国财政部发言人说，该机构不对调查行动或预期行动发表评论，包括不予证实是否存在这种行动。

华为当时若被列入了SDN名单，将是该名单中有史以来最大的公司之一。该名单中包括全球第二大铝业公司俄铝（Rusal）、俄罗斯寡头、伊朗政治人物和委内瑞拉毒贩。



