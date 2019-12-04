香港航空：已满足注资要求 明天发放上月薪金

香港航空今天发内部信指已初步形成满足规管要求的资金注入方案，明天将发放员工上月薪金。

据《明报》报道，香港航空财困多时，在本周六最后通牒前，据指港航主席侯伟在今天向员工发内部信指，股东及管理层重视空运牌照局对港航附加的新条件，在经过紧急磋商后“初步形成满足规管要求的资金注入方案”，并会在明天发放员工上月的薪金，待资金入帐后各项服务将恢复如常。

侯伟在信中又提到，早前公司现金流告急，限制和影响一些正常服务，今后公司将会继续以精细化管理，加强整固计划，提升经营收益。

空运牌照局于本周一向港航发最后通牒，就港航的空运牌照发出两项新附加条件，一是港航必须于限期或之前获注入牌照局订明的资金；二是提升现金流至当局所订明的合理水平。若港航未能于限期前改善财政状况，会考虑撤销或暂时撤销港航牌照，并将于本周六或之前公布有关决定。

港航股东之一的海航则在本周一发出公告，获国开行牵头借出40亿元人民币（7亿7000万新元），资金将用于“下属航空公司经营支出”，被市场解读成注资港航救亡。

对于注资消息，港航发言人回应指，各有关持份者，包括股东、管理层尤为重视，经过紧急磋商后已经初步形成满足规管要求的资金注入方案。员工薪金将于明天发放，待入资到账后，各项服务也将恢复正常。

另据香港01新闻报道，到目前为止，空运牌照局还没有收到香港航空就本周一对其牌照附加两项新条件的任何回复。