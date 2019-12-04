国际货币基金：香港经济明年或可恢复增长

国际货币基金（IMF）指出，香港经济将会由今年预期收缩1.2%，到明年回升至增长1%，但经济复苏步伐迟缓。不过，中美贸易摩擦缓和以及粤港澳大湾区的发展可进一步提升香港中期的增长前景，且金融市场依然保持稳健。

IMF代表团称，尽管经济放缓，香港的金融市场依然保持稳健，而联系汇率制度（联汇制度）仍然是最适合香港的安排

根据路透社报道，IMF今天称，预期在私人消费复苏的支持，香港经济将会由今年预期收缩1.2%，到明年回升至增长1%；贸易壁垒增加及全球供应链受影响，持续拖累与贸易相关活动，经济复苏的步伐会较以往为慢。

IMF的报告指，如香港社会政治局势恶化，或房屋供应不足及收入不均等结构性挑战不能适时解决，都可能进一步削弱经济活动及对香港的竞争力长远构成负面影响。鉴于楼价有很强的周期性，经济显著放缓可能触发楼价、实体经济与金融业之间的恶性循环。

IMF的报告建议，在可观的财政储备支持下，香港政府当局应在短期内推出扩张性财政政策以支持正在放缓的经济；短期来看，政府应大幅增加开支，以应对周期性经济下滑，以及处理因房屋供应不足与收入不均情况显著所带来的结构性挑战。

IMF代表团完成就香港特别行政区的2019年第四条磋商讨论后，于今天发出的初步总结作出评核。

财政司司长陈茂波表示：“我欢迎基金组织肯定香港稳健的政策框架及多年来所建立充裕的缓冲空间，让我们在面对经济活动转弱及前景不利因素增加的情况下，有能力抵御对香港经济及金融体系可能出现的冲击。”

他续称，政府会保持警惕及密切留意最新经济状况；如有需要，将进一步推出更多纾困措施。

香港特区行政长官林郑月娥周二称，政府将于短期内公布第四轮纾困措施，预算未来1-2年将出现公共财政赤字。

在上行因素方面，IMF指出，中美贸易摩擦缓和有助提振全球贸易，以及促进包括香港等地的信心及投资。粤港澳大湾区的发展可进一步提升中期的增长前景。

IMF代表团称，尽管经济放缓，香港的金融市场依然保持稳健，而联系汇率制度（联汇制度）仍然是最适合香港的安排。

“现行货币发行局制度有效抵御外来冲击，包括亚洲金融危机及全球金融危机，维持香港货币及金融稳定。”报告称。

此外，报告指香港银行同业拆息（HIBOR）维持稳定，资金净流出有限，市场对港元兑美元汇率的预期维持平稳。香港对外收支状况仍然与中期经济基调及可取的政策方向大致相符。当局应继续实施支持联汇制度畅顺运作的政策。

香港金融管理局总裁余伟文表示：“基金组织对联汇制度投下信心一票，足以证明联汇制度的公信力以及其作为维持香港货币与金融稳定的基石的重要性。面对全球及本地不明朗因素增加，联汇制度继续畅顺运作，再次展现其抗震能力。我们有能力、资源及决心维护联汇制度。”

IMF代表团认为即使经济放缓，香港的金融市场维持坚韧稳健。代表团指出，香港多年来一直奉行的审慎宏观经济政策为香港建立了强大的缓冲空间以应对周期性及结构性的挑战。充裕的外汇储备、庞大的国际投资净头寸、银行体系资本及流动性稳健并远高于国际标准，以及充裕的财政储备，都为香港带来缓冲空间。

代表团于10月23日至11月4日到访香港，就香港特别行政区进行2019年第四条磋商讨论，其间曾会见政府官员、监管机构及私营机构代表。

