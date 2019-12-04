中国股权投资市场今年前11月募资总额同比降10%

中国清科集团董事长倪正东今天在“第19届中国股权投资年度论坛”上发布的数据显示，截至2019年前11月，中国股权投资市场资本募资总额是1.08万亿元（人民币，下同，约2084亿新元），投资数量为7833起，投资总额为7257.55亿，退出总数为2789笔，IPO退出数量为1422笔。

据《新京报》报道，倪正东表示募资总额前11个月跟去年的同期相比下降了10%，比大家想象的募资要多一些。“大家觉得要下降50%，但是我们的数字统计是10%，我们把很多水分拿掉了”。根据清科集团早前公布的数据，2018年前11个月，与2017年同期相比，募资总额下降了28.7%。

倪正东介绍，在2019年前11个月募集的资金中，9600亿是人民币基金，1200亿是美元基金。美元基金差不多占到这个市场募资12%。最多的还是成长型基金、PE基金、创投基金，其他的基金比较少。“早期基金其实非常困难，早期投资在中国特别困难，要么就是赚了钱去做VC去了，要么把VC做得更大，坚持做早期的不容易。”

今年的投资情况如何？倪正东则回应说，今年前11个月，投资金额是7300亿，同比下降29.5%，投资案例是7800起，同比下降18.7%，也比大家想象得要好。因为前三个季度的时候，这个数据是下降比较多的。“我估计到最后两个月，大家要冲一冲，数据会起来。人民币4900亿，外资2300亿，外资还是扮演了比较重要的作用。”

他并指出，今年在市场投资亏钱损失惨重的有两种，“一种是自己去造风口，然后砸重钱，不过最后砸不出来，损失惨重；另一种是独角兽上市，IPO之后跌了很多，都是上亿美元的亏损，亏得不说话了”。