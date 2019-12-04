中国获2018年国际学生评估项目(PISA)第一

经济合作与发展组织（OECD）昨天公布2018年国际学生评估项目（简称PISA），中国四省市(北京、上海、江苏、浙江)作为整体参加2018年PISA取得全部三项科目(阅读、数学、科学)参测国家(地区)第一的成绩。

根据中新网报道，据中国教育部消息，测试结果显示，中国四省市学生阅读、数学、科学三项关键能力素养均居第一，三项平均成绩分别为555分、591分、590分，在参测国家(地区)中均排名第一。中国四省市学生基本素养达标率为参测国家(地区)第一，高水平学生数量总数居于前列。

阅读兴趣方面，中国四省市学生是参测国家(地区)中最喜爱阅读的学生，阅读兴趣指数达0.97，排第一位。24.8%的学生每月多次阅读两种类型的读物，19.2%的学生每月多次阅读三种类型的读物。

但中国学生学习时间较长，平均校内课堂学习时间为31.8小时/周，按照学习时间长短排序，在参测国家(地区)中排第4位。

同时，中学生总体学习效率不高，学生幸福感偏低。中国四省市学生的阅读、数学和科学的学习效率在参测国家(地区)中排名靠后，分列第44位、第46位、第54位。中国四省市学生的学校归属感指数为－0.19，满意度平均分为6.64分，在参测国家(地区)中分别排第51位和第61位。

测试还显示，家长高度重视学生教育，学生家庭教育资源有保障，情感支持待提高。

PISA是经济合作与发展组织(OECD)于2000年发起的对基础教育进行跨国家(地区)、跨文化的评价项目，目的是对15岁学生的阅读、数学、科学素养和运用知识解决现实问题能力进行评价，反映学生参与未来生活的能力。经OECD统一抽样，中国四省市361所学校的12058名学生代表四省市在校生参加了2018年的测试。