新疆维吾尔自治区人大常委会：维吾尔人权法案是对新疆人权状况的污蔑

新疆维吾尔自治区人大常委会就美国国会众议院通过“2019年维吾尔人权政策法案”发表声明称，该法案是对中国新疆的人权状况和反恐、去极端化措施肆意污蔑。

根据新华社报道，针对美国国会众议院通过“2019年维吾尔人权政策法案”，新疆维吾尔自治区人大常委会今天发表声明指出，该法案是以美国国内法的形式，对中国新疆的人权状况和依法采取的反恐、去极端化措施指手画脚、肆意污蔑，我们对此表示坚决反对和强烈谴责。

法案无视新疆的稳定发展、团结和谐和安居乐业的客观事实，对新疆稳定发展局面无端指责和肆意抹黑，这是对中国内政的蛮横干涉。在新疆事务上，最有发言权的是新疆各族人民。

声明表示，我们一贯坚决打击暴力恐怖犯罪和极端主义，依法保障人民群众的权利和安全不受侵害。近年来以宪法和相关法律为依据，结合新疆实际，通过了《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》《新疆维吾尔自治区去极端化条例》等法规，对恐怖主义、极端主义进行依法打击，明确恐怖主义不是民族问题、更不是宗教问题，严禁将反恐怖主义、去极端化工作与特定民族、宗教挂钩，全面尊重公民的宗教信仰自由和民族风俗习惯，确保在依法打击和惩治极少数的同时，团结、教育和争取、挽救大多数。

新疆已连续3年未发生暴力恐怖案件，满足了各族人民对安全稳定生产生活环境的期盼，保障了各族人民群众的生命权、健康权、发展权等基本权利，相关举措得到了全疆各族群众的认可和拥护。

实践证明，新疆开展的反恐怖主义、去极端化斗争符合国家法治精神和要求，也是国际社会反恐怖斗争的重要组成部分，符合联合国打击恐怖主义、维护基本人权的宗旨和原则。

声明还说，坚持法律面前人人平等，保障各族人民充分享有宪法和法律赋予的各项权利。目前，全区依法选举五级人大代表61589名（其中少数民族代表42997名、占总数的69.81%），代表全区2500万各族人民群众依法行使当家作主的权力。其中，少数民族妇女干部占全区妇女干部总数的66%以上。少数民族语言文字和民俗文化得到尊重和传承发展。

声明强调，坚决依法维护民族团结和宗教和谐，保障各族人民群众共同走向繁荣发展。在全社会大力倡导各民族尊重差异、彼此欣赏、互帮互助，创造各族群众共居、共学、共事、共乐的社会环境，共同建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆。制定自治区宗教事务条例，充分保障公民宗教信仰自由权利，正常宗教活动依法受到保护。

