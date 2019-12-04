中国国家反恐办：维吾尔人权政策法案罔顾事实

中国国家反恐办主任刘跃进今天就美国国会众议院通过“2019年维吾尔人权政策法案”答记者问时指出，法案罔顾事实，歪曲捏造，中国始终坚持法治思维、法治方式打击恐怖主义，反对采取“双重标准”。

据新华社报道，刘跃进受访时表示，美国国会众议院通过“2019年维吾尔人权政策法案”，罔顾事实，歪曲捏造，无中生有，对中国政府的治疆政策、反恐维稳举措和新疆人权状况进行肆意诬蔑和无端指责，充分暴露美方在反恐问题上的双重标准和打着“人权”旗号粗暴干涉中国内政的目的，对此表示强烈愤慨和坚决反对。

刘跃进说，上世纪90年代至本世纪初，中国特别是新疆地区恐怖袭击事件频繁发生，中国政府采取措施，开展反恐和去极端化斗争，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，保障了人民群众的生存权、发展权等基本人权，得到新疆各族群众的普遍支持和国际社会的积极评价，为国际反恐事业做出了贡献。目前，新疆已连续三年没有发生暴恐案件，各族人民群众的幸福感获得感安全感大幅提升。

中国始终坚持法治思维、运用法治方式打击恐怖主义，反对在反恐问题上采取“双重标准”，既严厉打击恐怖主义活动，又致力于消除恐怖主义滋生蔓延的条件，主张在相互尊重、平等协商基础上，加强国际反恐务实合作。

刘跃进指出，一段时期，境内外“东突”势力在新疆等地策划、组织、实施分裂活动和暴力恐怖活动，共制造了数千起暴恐案事件，严重危害中国的安全与稳定，危害各族人民群众的生命财产安全。为了保护各族人民的共同利益，中国政府对暴力恐怖活动始终坚决依法严厉打击，经过开展5年多的严厉打击暴力恐怖活动专项行动，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，得到了2500万新疆各族人民的广泛支持，也为国际反恐事业做出了重要贡献。

中国是法治国家，在打击暴力恐怖活动过程中，始终坚持以事实为依据、以法律为准绳，严格依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国刑法》等有关规定进行，将打击暴恐犯罪与保障人权相结合，既注重依法严厉打击少数严重暴力恐怖犯罪，又重视开展源头治理，通过帮教，最大限度地团结教育挽救绝大多数有轻微违法犯罪行为的人员，避免其成为恐怖主义和极端主义的受害者和牺牲品，根本不存在美方所称的“侵犯少数民族人权”问题。

新疆职业技能教育培训中心是以帮助就业、去除极端为导向目的学校性质的机构，今年8月中国国务院新闻办公室发布《新疆的职业技能教育培训工作》白皮书，对教培中心的情况作了全面系统介绍，也对一些人别有用心的指控作了回应。

刘跃进强调，打击恐怖主义和去极端化既是世界性问题，也是世界性难题。中国在广泛借鉴吸收国外反恐经验的基础上，坚持打击和预防相结合，实施去极端化措施。自2018年底以来，联合国高层、外国驻华使节等团组赴疆参访，通过实地参观访问，许多人理解了新疆开展教培工作的紧迫性、必要性、合法性、合理性。美国对职业技能教育培训中心的歪曲污蔑，无非是拿“宗教”“人权”为幌子，干涉中国内政，遏制中国发展。