内蒙古多部门联合发文：不再布局新化工园区

内蒙古多部门近日联合发文规定自治区不再布局新的化工园区，严格产业准入，以提升化工行业绿色发展水平。

根据澎湃新闻报道，内蒙古自治区工信、发改、生态环境等部门近日联合印发的文件显示，自治区不再布局新的化工园区，严格产业准入、推动产业改造升级，以提升化工行业安全发展、绿色发展水平。

按照这份名为《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》的文件要求，自治区将严守已划定的生态空间、农业空间、城镇空间，以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，“三区三线”内不得核准、备案新（改、扩）建化工项目。

同时，推动项目向园区集中。除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与松花江、海河、辽河、黄河中上游四大重点流域内蒙古段及主要支流岸线至少保持1公里距离；严禁在安全容量超控的园区新（改、扩）建化工项目；劳动密集型的非化工企业，不得与化工企业混建在同一园区内。

另外，严格产业准入。控制焦炭、电石等行业新增产能，确有必要建设的项目实行等量或减量置换。新（改、扩）建化工项目必须符合规划环评及审查意见相关要求，生产废水严禁直接外排，产生的生化污泥或盐泥要按照危险废物进行处理，蒸发塘、晾晒池、氧化塘、暂存池等要按照危险废物填埋场标准进行建设。

规定还要求，加快现有化工企业技术改造。对不符合能耗、环保、安全、技术、质量标准的企业进行限期改造，整改仍不达标的依法实施关闭退出。支持利用清洁生产、智能控制等先进技术改造提升现有生产装置，支持在高温、高压、易燃、易爆、易中毒、有腐蚀性刺激性等化工高危生产工序和环节，实施“机器换人、自动化减人”。

