法国巴黎银行：明年首季中国经济跌入低谷 下半年温和反弹

法国巴黎银行（BNP Paribas）最新发表报告称，即使中国与美国能达成首阶段贸易协议，但贸易不确定性仍可能持续。明年中国经济主要下行压力将来自房地产，预期明年首季中国经济增长将会跌入低谷，但下半年将温和反弹。

根据路透社报道，法国巴黎银行报告称，即使中国与美国能达成首阶段贸易协议，但贸易不确定性仍可能持续，预期美国及欧元区将可避过衰退。该行并指，受制造业表现疲软拖累就业和消费，预期美联储（FED）明年上半年将减息两次共50基点。

中国方面，法国巴黎银行称经过过去一年的结构性、周期性、与政策相关及外来的冲击后，2020年中国经济的主要下行压力将来自房地产板块。该行预期明年首季中国的经济增长将会跌入低谷（受现有关税影响最严重的季度，加上基数效应），但下半年将温和反弹。

该行发表的报告称，预计中国人民银行将采取适度规模及审慎的宽松政策，而非采取积极的宽松政策，因人行仍致力于“正常”的货币政策。

报告预期，明年大陆财政政策将保持明显扩张，这可能包括扩大一航预算赤字及增加特别地方政府债券的发行。在人民币汇价方面，法国巴黎银行称，假设明年中美贸易战中没有进一步的关税上升，预期人民币将会有所升值，原因是美元整体料温和走软、中美息差扩阔及持续的资本流入。不过，该行称随着贸易谈判的进展及美国进行总统大选，人民币有可能出现波动。

该行预测中国今年GDP增长为6.1%，明年将放慢至5.7%，而2021年则为增长5.8%；对明年第一至四季美元/人民币CNY=CFXS预测值分别为6.80、7.00、6.90及6.85。

