特朗普女婿库什纳将更多参与到中美贸易谈判

特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)越来越多的参与到中美贸易谈判，并在近期会见了中国驻美大使崔天凯。

根据路透社报道，在白宫中身兼多职的特朗普女婿库什纳又新增一个角色--中美贸易谈判官员。美国和中国正努力达成第一阶段协议，以避免12月15日对中国商品加征新的关税。

熟悉情况的人士表示，曾帮助达成美墨加协定(USMCA)的库什纳最近两周在中美贸易谈判中的直接参与越来越多。

尽管谈判取得了一些进展，但上述人士表示，中美双方还没有就美国取消对华商品关税的幅度、以及中国购买美国农产品的具体规模达成一致。

一名白宫官员证实了库什纳的参与，但不愿就其对谈判的影响提供具体细节。这位要求匿名的官员表示，库什纳近期会见了中国驻美大使崔天凯。

贸易专家指出，他们两人在特朗普上任后见过数次面，建立起一种非正式沟通关系。

在过去两年间，美国贸易代表莱特希泽和财长努钦一直主导同中国国务院副总理刘鹤的谈判，解决美国对中国贸易和补贴做法的不满，包括向中国公司强制转让美国技术。

该白宫官员称，“库什纳从一开始就在全程参与，并支持莱特希泽和努钦的做法。”

过去三年库什纳接受了很多挑战，包括试图制定中东和平计划，致力于改变美国移民政策，为特朗普处理鸦片类药物成瘾和退伍军人事务部的问题提供建议。