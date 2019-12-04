中国国家铁路集团副总经理刘振芳出任国家铁路局长

中国国家铁路集团有限公司副总经理刘振芳出任中国国家铁路局局长，填补了该职位近一年的空缺。

根据澎湃新闻报道，据中国政府网消息，中国国务院昨天任免国家工作人员，任命刘振芳为中国国家铁路局局长。

国家铁路局同天还发布题为《国家铁路局党组书记刘振芳同志带队赴榕江县调研定点扶贫工作》的文章称，11月28日，国家铁路局党组书记刘振芳同志带队到贵州省榕江县开展扶贫调研。

刘振芳的职务变动此前已有迹象。据交通运输部官网消息，11月26日，中国交通运输部部长李小鹏到中国国家铁路集团有限公司，就铁路改革发展、加快建设交通强国等开展调研和座谈。文章最后显示，交通运输部党组成员刘振芳出席座谈会。

在担任国家铁路局局长之前，刘振芳担任中国国家铁路集团有限公司副总经理、党组成员。

刘振芳简历显示，其现年58岁，自大学毕业以来一直在铁路系统工作。历任铁道部北京铁路局大同分局大同西电力机务段总工程师、段长，铁道部北京铁路局大同分局分局长助理、总工程师、副分局长，铁道部昆明铁路局副局长、局长、党委副书记，铁道部南昌铁路局局长、党委副书记，中国铁路总公司北京铁路局局长、党委副书记，中国铁路总公司副总经理、党组成员等职务。

需要注意的是，在刘振芳此次职务变更之前，国家铁路局局长职位已空缺近一年。

此前，杨宇栋担任国家铁路局局长、党组书记并兼任交通运输部副部长、党组成员，后于2018年12月调任由原中国铁路总公司改制后的中国国家铁路集团有限公司，担任中国国家铁路集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。

