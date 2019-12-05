野村：中国经济保六必要性不太大 明年预计在5.8%左右

国际投行野村证券中国首席经济学家陆挺表示，明年中国或将面临更为复杂的国际国内环境，预计政府会将GDP增长目标由今年的“6%至6.5%”下调至明年的“6%左右”，明年GDP增速有较大可能破六至5.8%左右。

据路透社报道，他昨天在媒体见面会上表示，当前货币政策的空间确实比以前更小，既不可忽视CPI通胀，但也不可以过于受其牵制，预计中国央行会尽量采用低调低敏感性的政策（如下调MLF）来补充增加流动性；他预计CPI到明年5、6月会维持在4%左右的高位。

陆挺说：“我认为保六的必要性不是特别大，成本也太高......预计明年GDP增长目标小幅调整，大概率调到6%左右，赤字率目标可能定到3%，适度上调。”

他预计，地方政府专项债明年额度会增加至3.3至3.4万亿元（人民币，下同，约6400至6600亿新元），最保守的估计也会在3.2万亿元。

对于明年中国经济下行压力的表现，他指出，全球经济尚未探底，发达国家制造业处于下行周期，而且即使中美签订了地一阶段贸易协议，市场对后续协议的签订依然会相当悲观，可以说中美两个世界最大经济体之间的脱钩还刚刚开始，因此明年中国出口情况不容乐观，制造业投资可能持续低迷。

明年财政收入收入压力加大，减税降费空间所存无几。预计明年地方政府的土地出让收入将下跌10%以上。尽管明年地方政府专项债指标可能较今年的2.15万亿增加超过1万亿，但或许仅够弥补土地出让收入的下跌。

房地产方面，投资增速有可能在近期冲高回落。政府本轮调控房价的决心较为坚决，开发商融资环境有所收紧。短期内一二线城市放宽限价、限售、限购和限贷等调控政策可能性较小。占全中国新房销售面积71%的三四线城市可能要面临数年的艰苦调整。

他并指出，明年不可忽视的一点是某些领域的信用收缩。尤其是在三四线城市，尤其是经济较为落后地区，房地产投资和地方政府土地出让增速的快速下行，可能会导致一批中小银行出现较为严重的经营问题，对当地信贷供给可能会造成一些负面影响。

不过明年经济也有亮点。陆挺称，明年开放商竣工量的快速增长能带来整个房地产后产业链的发展，尤其是装修和耐用家电需求；汽车销售量明年再度下行的可能性大大减小；5G等方面的电信基建投资明年也有望加速。

他认为，若政府措施得当，适度放松货币财政政策，促进有效投资，同时清除一些积弊，推进以市场化为核心的结构改革，大力推进开放，2020年的下半年或可柳暗花明，为2021年的稳定复苏铺垫基础。