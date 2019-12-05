人民日报：任何以香港问题牵制中国发展图谋必将失败

中国官媒《人民日报》海外版今天发表评论文章称，美国将《香港人权与民主法案》签署成法，再次让世人看清他们的强盗嘴脸和霸权本性，并警告美国任何以香港问题牵制中国发展、阻挠中华民族伟大复兴的图谋必将失败。

这篇题为《利用香港遏制中国是痴人说梦》的文章认为，中国政府绝不允许任何人在香港恣意妄为，必将采取有力措施防范、遏制、反制外部势力干预香港事务和进行分裂、颠覆、渗透、破坏活动。“美方不要低估我们维护香港繁荣稳定的坚强决心，不要低估我们维护‘一国两制’的坚定意志，不要低估我们维护国家主权、安全、发展利益的能力和手段。”

文章并指出，美国在香港有巨大的商贸利益，香港是美国赚取最高贸易顺差的单一经济体。而美国单方面改变对香港的经贸政策，必将冲击美国企业与国民的利益，也破坏其他国家在香港的利益。“美方为达政治目的不择手段的做法损人害己，必将自食恶果。”

文章最后说，美国想借搞乱香港遏制中国发展，是枉费心机，打错了算盘。“香港的前途和命运始终掌握在包括香港同胞在内的中国人民手中，没有任何力量能够阻挡中华民族实现伟大复兴的步伐。如果美方在错误的道路上越走越远，中方有足够的底气和实力、坚定的信心和意志奉陪到底。”

