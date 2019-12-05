香港警务处长邓炳强明日首次赴京拜访

新上任的香港警务处长邓炳强一行将于本周五出发赴北京，拜访大陆公安部和港澳办，这是邓炳强上任后首次赴京。

根据微信公众号“政知见”消息，据《环球时报》援引消息披露，新上任未满一个月的香港警务处处长邓炳强本周五将赴北京（为期两天），拜访公安部以及国务院港澳办，他将与国务委员、公安部部长赵克志和港澳办主任张晓明会面。

报道指出，邓炳强一行将于本周五出发赴北京，周六分别拜访公安部和港澳办，这对于加强未来的沟通合作意义重大。

此次拜访是邓炳强上任后首次来京。港媒披露，香港警队“一哥”上任初期前往北京拜会有关部门系警队惯例。

邓炳强前两任的访京时间表：香港警务处原处长卢伟聪2015年5月4日获国务院任命担任港警“一哥”，当年5月17日启程赴京拜访；香港警务处原处长曾伟雄2011年1月6日获国务院任命担任港警“一哥”，当年3月23日启程赴京拜访。

此前两任港警“一哥”赴京拜访的新闻通稿均提到“礼节性拜访”。

上述报道披露，邓炳强一行还包括新任警务处副处长（行动）萧泽颐等。

若成行，这便是香港警队“二把手”萧泽颐几天内第二次到访内地。

11月29日上午，珠海市公安局在港珠澳大桥珠海公路口岸举行大练兵成果汇报暨反恐应急处突演练。而根据珠海媒体披露，出席此次演练活动的领导包括萧泽颐。

简历显示，11月19日邓炳强履新当天，时任警务处高级助理处长的萧泽颐接替邓炳强出任警务处副处长。

萧泽颐于1988年加入香港警队，任职督察。服务警队期间，萧泽颐曾在多个不同性质的岗位服务，主要驻守前线行动单位，也曾担任刑事情报相关职务和派驻人事部。

前述报道中提到，萧泽颐的职务为“香港警务处副处长（行动）”，从港府官网可以看到，香港警察系统的高层架构设为一正两副，即一位警务处处长、两位警务处副处长。而两位副处长中，一位负责行动，另一位则负责管理。标注“行动”，可以理解为萧泽颐并非主抓行政的警队领导，而是位一线“实干派”。