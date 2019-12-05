香港监警会报告或于圣诞前后递交

香港监警会早前邀请五名国际专家，协助审视香港警方数月以来的行动，目前报告已进入最后阶段，有望在12月底前、圣诞节前后向行政长官递交，其中投诉最多涉及“疏忽职守”，其他也有“行为不当”和“粗言秽语”等。

据香港01新闻报道，反对修订《逃犯条例》引发的示威活动至今仍未平息，屡爆警民冲突。消息指，监警会撰写报告进度已进入倒数阶段，预计最快可于圣诞节前后，即12月底或之前向行政长官林郑月娥递交报告，而今次报告也将与前国务院副总理李克强访港、而衍生的投诉个案审查报告形式相近。

监警会除了以6月9日至7月2日期间的公众活动，作为首段研究范围外，其审视工作也涵盖7月2日后的大型公众活动，包括7月21日和8月31日等日子。据了解，日期较前的事件，由于监警会有更多时间调查，报告将会较为详尽。

与反修例相关公众活动衍生的投诉中，又以“疏忽职守”为主，其他投诉个案亦涉及“行为不当”和“粗言秽语”等。据了解，涉“疏忽职守”投诉内容主要是与7.21元朗白衣人无差别袭击事件有关，因为当时有大量市民报案及拨打999无人接听等事宜；反观镜头前血流披面，涉警员“殴打”示威者的投诉则较少。

警员未展示委任证也为近月社会关注议题，至于会否影响投诉成立，据了解投诉警察课现时所接到的投诉个案，均须确认涉事警员身份，截至目前为止，仍能依赖警员编号以外的佐证，例如执勤时间、日子、地点等，核对警员身份。