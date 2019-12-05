因队员发表辱华言论 匈牙利国家短道速滑队主帅张晶宣布辞职

因匈牙利男子短道速滑运动员发表辱华言论，匈牙利国家短道速滑队主教练张晶昨晚宣布辞职，该运动员目前也被禁赛。

根据澎湃新闻报道，昨晚匈牙利国家短道速滑队主教练张晶突然在社交媒体上宣布：由于匈牙利短道队中有队员发表辱华言论，自己将辞去队伍主教练一职。

这位发表辱华言论的匈牙利运动员叫Burjan Csaba，是平昌冬奥会男子短道速滑5000米接力冠军成员。12月2日，他在自己的社交媒体上写了对中国带有侮辱性的词汇。

这件事情当晚在网络上不断发酵，有网友透露Burjan Csaba是前往上海参加短道世界杯上海站时，因为过边检等待时间超过1个小时而发表不当言论。

因为这位选手的辱华行为，匈牙利队主教练张晶在3日的微信朋友圈要求匈牙利国家协会公开道歉，并写道：“我，张晶、郑重声明辞去匈牙利国家短道速滑队主教练。”

随后张晶在受访时透露，Burjan Csaba目前已被队伍遣送回国，“他已经被禁赛了，并且退出了匈牙利国家队。”

对于自己在朋友圈提出辞职一事，张晶透露自己目前已经正式向匈牙利国家队递交了辞呈，“我确实从内心是接受不了他们的这种行为，所以提出了辞职。”

至于是否已经下定决心要开匈牙利队，张晶表示她已经递交了辞呈，一切还要看匈牙利方面对于此次事件的处理方式，“他们肯定不想放我走，但是具体如何还要看他们的态度。”

张晶认为，匈牙利方面已经意识到了问题的严重性，“据我所知，匈牙利滑冰协会主席明天将抵达上海，会对这一问题进行一个公开的解释。”

曾代表中国队参加1994年利勒哈默尔冬奥会的张晶是匈牙利短道速滑的教母。从2012年执教于匈牙利队7年间，她实现了匈牙利短道速滑项目奥运金牌零的突破。

张晶在社交媒体宣布自己的决定后，得到了网民的一致支持。