中国外交部：中美贸易协议上没有时间表或最终期限

中国外交部昨天就“美国总统特朗普不介意明年美国大选后再签署贸易协议”一问表示，中美贸易协议上没有时间表或最终期限，美国通过涉疆法案将会影响两国在重要领域的双边合作。

综合法新社和路透社报道，针对美国总统特朗普说不介意等到明年美国大选后再签署美中贸易协议，中国作何回应，中国外交部表示，北京方面也没有结束这场旷日持久的贸易战的时间表，在这场贸易战中，时断时续的谈判也破坏了市场稳定，加剧了地缘政治的紧张。

中国外交部发言人华春莹说，打贸易战不符合任何一方利益。在全球化背景下，中美利益交融如此深厚，中美合作对世界经济复苏增长至关重要。但是，如果正常正当的愿望不能得到满足，如果面临单边主义、保护主义和贸易霸凌主义的欺压，我们别无选择，必须要采取坚决果断的措施捍卫我们正当合法的权益。

华春莹强调，我们不会为达成或不达成协议设定时间期限。我们的态度一贯而明确，磋商必须基于平等和相互尊重，结果必须是互利共赢、为双方所接受的。

另外，华春莹在被问及涉疆法案是否会影响正在进行中的贸易协商时回应说，美国通过涉疆法案将会影响两国在重要领域的双边合作。

上周美国通过了一项涉港法案，本周二美国众议院以压倒多数投票通过了一项涉疆法案，这使华盛顿和北京之间的关系变得越来越紧张。