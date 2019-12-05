“中国花炮之乡”浏阳一烟花厂发生爆炸事故 酿七死13伤

“中国花炮之乡”浏阳市碧溪烟花公司发生烟花爆炸事故，造成七人死亡，13人受伤。公司负责人及出资方已被当地公安机关控制。

根据澎湃新闻报道，据中新网消息，昨天上午约7时50分，位于湖南浏阳市澄潭江镇达坪村的浏阳市碧溪烟花制造有限公司(下称“碧溪烟花”)因违法生产烟花爆竹，造成一车间发生爆炸事故，经核查目前共致七人死亡、13人受伤。

昨晚现场周边已拉起警戒线，现场搭起了大型照明灯，仍有挖掘机和工作人员在清理现场，爆炸引发的周边山火已扑灭。

碧溪烟花生产车间位于一座小山丘的山腰处，周边皆是民房和农田；生产车间的厂房被炸为平地；爆炸现场周边民房的玻璃大多被震碎，不少玻璃窗的框扇结构因爆炸冲击变弯曲；民房旁的路上堆满了玻璃碎渣。

家距爆炸现场约200米的达坪村村民杨先生说，碧溪烟花的生产车间已建成十多年，近年来生产规模不断扩大；发生爆炸事故的生产车间主要生产擦炮，产量和规模在澄潭江镇属中等水平。

据了解，杨先生的家里堆满了鞭炮炮筒的原材料和生产花炮的相关机器。当地不少村民的房屋前也摆放着加工好的花炮原材料。杨先生说：“我们自己生产好炮筒等材料，然后给相关花炮企业供货。”

浏阳有“中国花炮之乡”美誉，是烟花爆竹发源地，也是全球最大的烟花爆竹生产和贸易基地，产品销往全球100多个国家和地区。2018年浏阳花炮产业集群实现总产值246.4亿元人民币（47.6亿新元），其中出口销售额35.9亿元。2002年，国际烟花协会(IFA)总部常设浏阳。

涉事单位碧溪烟花曾于2015年被纳入浏阳市出口烟花爆竹质量安全示范区；2017年4月因一造粒间超员生产被罚款1万元。

长沙官方透露，碧溪烟花的负责人及出资方已被公安机关控制，伤员得到全面救治，伤情稳定。该事故调查组已成立，将开展事故调查，问责追责，同时对湖南省烟花爆竹企业开展拉网式隐患排查。