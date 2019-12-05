美国在台协会前主席：香港情势有助蔡英文连任

美国在台协会（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）本周一在华府表示，香港情势确实有助台湾总统蔡英文连任；薄瑞光还转述，有中国大陆人士称不在乎蔡英文是否胜选，重要的是政策，而非谁赢。

根据《联合报》报道，外交政策全国委员会（NCAFP）亚洲访问团当天在美国东西中心（East-West Center）举行研讨会，谈论11月走访北京、台北、东京、首尔等地的观察，讲者包括薄瑞光、国务院前代理亚太助卿董云裳（Susan Thornton）等人。

薄瑞光在会中表示，一些中国大陆学者告诉他，台湾现在并非美中关系的头号问题，但其中有些人担忧，一旦美中解决贸易问题，台湾可能成为美中关系主要的刺激因素，尤其如果是蔡英文连任的话。还有一名中方学者说，美国总统川普和蔡英文都连任的话，将是最糟的情况。

薄瑞光还说，大陆官方人士表示，对蔡英文与民进党不抱任何期望，但也不在乎蔡是否胜选，因为重要的是政策，并非谁赢。

中方也点出蔡英文的四项误判：一，以为美国支持她，所以可以挑衅大陆；二，认为香港情势越糟，且她越常评论香港，对她选情越有利；三，以为无论她做什么，大陆别无选择，只能容忍；四，以为美中关系越糟，对台湾越好。

薄瑞光说，对此他回应中方人士，蔡英文并没有误判这些，而且其中一点并非误判，香港情势确实有助于蔡英文连任。

美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）2日在智库布鲁金斯研究院指出，中方对台策略从过去的说服，现在变成透过恐吓、施压、孤立、干预台湾事务的“非暴力胁迫手段”。

现为布鲁金斯研究院东亚研究中心资深研究员的卜睿哲当天说，若蔡英文赢得2020总统大选，非暴力方式的胁迫手段将持续；若国民党总统参选人韩国瑜胜选，北京一开始可能会尝试说服，但韩也会面临北京施压，要求政治对话以达成中方目标。

