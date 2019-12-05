担忧反修例活动影响安全 香港商场圣诞装饰“缩水”

多名熟悉商场情况的人指出，不少商场今年圣诞装饰预算减，加上反修例风波令商场担心聚众会“出事”，尤其是又一城圣诞树上月被掷汽油弹起火后，各商场装饰“缩水”，甚至取消摆放，寄仓暂存，其中中环国际金融中心（IFC）商场中庭的巨型圣诞树装饰更是砌好后也要拆卸。“灯饰大王”黄剑山说，今年生意较往年减少约两成。

据《明报》报道，圣诞节是消费黄金档期，以往11月起商场的圣诞大型布置陆续登场，然而今年多个大型商场至今仍然空荡荡，欠缺节日气氛。

尖沙嘴海港城对出空地每年的圣诞装饰都是打卡热点，且会办亮灯仪式，去年更有飘雪效果增添气氛，今年至今却仍是空荡荡。海港城所属的九龙仓和1881所属的长实截稿前未回复置评请求。

另外，中环IFC上月本已设置好大型圣诞树装饰，其后于20日左右全部移除。有地产商透露，今年圣诞装饰要低调处理，以免增加商场和商户的风险，凡是可能被掟、被烧的物品，都避免放在商场内。

据了解，又一城商场中庭位置的巨型圣诞树上月中一连三日被示威者纵火焚烧后，吓怕了一众地产商，有部分商场的圣诞装饰已製成并准备组装，都要煞停，暂存货仓，未知能否留待明年使用，另有部分商场正考虑明年1月新春是否仍摆放装饰。

有多年筹办商场活动的公关称，业界为争夺合约，部分在年初已准备圣诞节的推广计划，部分单是邀请表演者已花费数十万至逾百万港元，但他说今年很多商场考虑到经济环境和保安理由，10月起先后取消有关安排，“有些（表演者）已买了机票，有些本身都不太想来”。

尖东大厦外牆今年仍见圣诞灯饰。负责维港两岸圣诞灯饰30多年的“灯饰大王”黄剑山说，尖东一带灯饰多在上半年落实，故没变动，但部分小型商户在反修例风波发生后陆续缩减装置灯饰的规模，甚至取消。他说整体生意较去年减少两成，影响不小，但大环境如此，只能无奈接受。

The Bees创办人兼行政总裁曾锦强说，旗下18间广告公司在下半年整体生意较往年减少三成至四成。他说反修例运动在6月开始时，已有品牌暂停广告和推广，至8月、9月见事件似乎未有完结之期，于是重启宣传活动，其后禁蒙面法推出，警民冲突再升温，令品牌再叫停宣传活动。他又说，不少品牌认为今年投放广告资源都未必能刺激圣诞消费，部分已拍摄的广告片都临时煞停不“出街”，而部分原定年底推出的非节日推广，暂时延期至明年初。

立法会批发及零售界议员邵家辉称，圣诞长假期是港人外游旺季，零售业过往要由游客支撑市场，但今年访港游客大跌，本地人消费意欲低，业界对圣诞生意额大感悲观，目前仍难以估计跌幅。

