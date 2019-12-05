中美言辞交锋虽激烈 但消息称双方仍向达成协议靠拢

知情人士说，尽管香港和新疆问题引发紧张气氛，但中美两国正在朝着就第一阶段贸易协议要取消多少加征关税达成共识靠拢。

据彭博社5日的报道，不愿具名的人士说，美国总统特朗普周二（3日）淡化美中贸易协议紧迫性的言论不应解读为谈判停滞不前，因为他的讲话是即兴发挥。

一位了解北京方面想法的人士说，美国近期寻求就香港和新疆的人权问题制裁中国官员的法案不太可能影响谈判。

知情人士说，美方谈判人员预计，中美第一阶段协议将在12月15日这个既定对华关税加码日期之前完成。他们补充说，会谈中的未决问题包括如何保证中国采购美国农产品以及具体取消哪些加征关税等。

美国贸易代表莱特希泽的办公室未回应置评请求。中国商务部没有立即回应寻求置评的传真。

特朗普当地时间周三（4日）在伦敦与德国总理默克尔会晤并表示，与中国的谈判进行得非常顺利。特朗普说：“我们将取得很大进展”。

彭博社在报道中写道，虽然中美两国官员一再强调谈判正在取得进展、他们一直都保持着联系，但最近两边都有发表一些消极言论，令有关谈判可能会拖下去的担忧加剧。不过事实上，特朗普长期以来在贸易谈判中采取的策略就是淡化他对达成协议的渴望、拖延谈判对手。

中国社会科学院的双边关系专家吕祥认为，特朗普并没有发起涉疆和涉港法案，它们是与贸易谈判无关的议题。

吕祥说，如果美国在12月15日落实加征关税威胁，那肯定就是升级了，中国将予以反制；特朗普仍在权衡达成交易的条件，但出于政治利益考量，他需要达成协议，不管是在12月、1月还是2月签署。