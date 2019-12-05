林武任山西省代理省长

林武被任命为中国山西省副省长、代理山西省省长。

据山西日报客户端报道， 山西省十三届人大常委会第15次会议12月5日在太原举行，会议决定任命林武为山西省副省长、代理山西省省长。

会议表决通过了关于接受楼阳生辞去山西省政府省长职务请求的决定、人事任命名单和关于林武代理山西省人民政府省长的决定。

接受任命后，在省人大常委会主任会议的组织下，林武进行了宪法宣誓。

人民网公布的中国地方领导资料库的资料显示，林武1962年2月出生，1987年1月加入中国共产党，在职研究生学历，工学博士学位。

他曾经在湖南省湘钢第二炼钢担任干部、副厂长、厂长职位，之后在湘潭钢铁公司出任过副经理、经理总经理等职务。

林武2003年至2016先后担任湖南省经贸委主任、经济委员会主任、娄底市委书记、湖南省委组织部常务副部长、湖南省委常委等职务。他在2016年1月至2018年5月担任过吉林省委常委、组织部部长、吉林省副省长，省政府党组副书记等职，在2018年5月至2019年1月担任山西省委常委、常务副省长，省政府党组副书记，在1月至11月任山西省委副书记，11月开始担任山西省委副书记、省政府党组书记。

林武是中共十九大代表，十届、十一届、十三届中国全国人大代表。